В Казахстане действует система обязательного гарантирования депозитов, которая обеспечивает возврат средств вкладчикам даже в случае отзыва лицензии у банка. Подробнее о том, как она действует, в материале корреспондента BAQ.KZ.

Согласно статье 17 Закона, гарантии распространяются на все виды вкладов, включая условные и до востребования, а также на деньги на платежных карточках и банковских счетах. Начисленное вознаграждение (проценты) также входит в сумму компенсации на дату отзыва лицензии у банка.

"КФГД участвует в обеспечении стабильности финансовой системы и защищает права и законные интересы депозиторов, если банк лишен лицензии", - говорится в официальном ответе Нацбанка на официальный запрос BAQ.KZ.

Максимальные размеры возмещения составляют:

- по сберегательным депозитам в тенге — до 20 млн тенге;

- по другим видам депозитов в тенге, а также по картам и счетам — до 10 млн тенге;

- по депозитам в иностранной валюте — до 5 млн тенге (в эквиваленте).

Если у одного вкладчика открыто несколько депозитов в одном банке, то совокупная сумма компенсации не превышает 20 млн тенге с учетом установленных лимитов по видам и валютам. В КФГД рекомендуют распределять сбережения между разными банками, чтобы минимизировать риски превышения лимитов.

Таким образом, благодаря системе обязательного гарантирования депозитов хранить сбережения на депозитах как в тенге, так и в иностранной валюте – надежно.

В случае лишения банка лицензии механизм защиты срабатывает автоматически. Выплаты начинаются не позднее чем через 35 рабочих дней, однако на практике они стартуют уже через 6–8 дней. Вкладчики могут получить компенсацию в течение года. Суммы, превышающие установленные лимиты, возвращаются ликвидационной комиссией банка в порядке очередности.