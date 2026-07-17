Насколько работа Курултая соответствует мировому опыту — мнение эксперта

Эффективность парламента не должна ограничиваться только законотворческой деятельностью. Об этом заявил руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии Национальной академии наук Республики Казахстан Жеңісбек Төлен на заседании экспертной платформы на тему "Курултай – основа новой архитектуры законодательной власти", сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам эксперта, парламент должен обеспечивать постоянную связь с обществом.

"Если обратиться к мировому опыту, то эффективность работы парламентов оценивается не только по количеству и качеству принятых законов. Не менее важным критерием является уровень взаимодействия парламента с обществом. Парламент – это выбор народа. Именно граждане формируют его посредством выборов, поэтому парламент как представитель народа обязан находиться в постоянном диалоге с населением", – отметил он.

По мнению Жеңісбека Төлена, сегодня нередко возникает ситуация, когда парламент принимает законы, а общество продолжает жить своими проблемами, не ощущая их решения. Иными словами, между законодательным органом и гражданами зачастую отсутствует необходимая обратная связь.

Опыт Швейцарии

Эксперт отметил, что в Швейцарии перед принятием любого закона парламент активно взаимодействует с населением, изучает потребности и интересы граждан.

"Прежде чем принять закон, парламент собирает предложения через различные общественные организации, экспертные площадки и другие механизмы взаимодействия с гражданами, после чего учитывает их при разработке законодательства", – пояснил Жеңісбек Төлен.

Опыт Финляндии

В Финляндии действует механизм гражданской законодательной инициативы.

"Практически каждый закон может быть инициирован гражданами. Они вносят свои предложения в парламент, который рассматривает их и учитывает при принятии законодательных решений", – отметил эксперт.

По его словам, еще одним примером эффективного взаимодействия парламента с обществом является Великобритания.

"Там парламент строит свою работу через систему комитетов. В Казахстане парламентские комитеты также существуют, однако их необходимо сделать более профессиональными. Законы не должны приниматься под влиянием эмоций – они должны основываться на научном анализе и объективных данных. Как в Великобритании, каждый комитет должен стать профессиональной экспертной площадкой в своей сфере, способной разрабатывать и предлагать качественные законодательные решения", – подчеркнул он.

Опыт Южной Кореи

В Южной Корее действует электронная система мониторинга законодательного процесса.

"Граждане могут в режиме онлайн отслеживать, как реализуется предложенная ими законодательная инициатива и на каком этапе рассмотрения она находится. Изучение подобных практик крайне важно для рабочей группы по созданию однопалатного Курултая в Казахстане. Мы анализируем наиболее успешные мировые модели, чтобы адаптировать их к казахстанским условиям", – сказал эксперт.

Жеңісбек Төлен также рассказал, какие элементы британской модели можно использовать в Казахстане.

Во-первых, необходимо обеспечить профессиональную работу комитетов. В рамках Курултая они должны работать не формально, а как специализированные экспертные структуры, постоянно взаимодействуя с учеными, специалистами и представителями гражданского общества, систематизируя их предложения и формируя на их основе качественные законодательные инициативы.

Во-вторых, по примеру Южной Кореи следует внедрить систему контроля исполнения поступающих предложений. Это позволит гражданам видеть, какие инициативы реализованы, а какие нет, и тем самым активнее участвовать в политических процессах.

В-третьих, заседания Курултая должны проходить в открытом формате. В условиях курса на построение справедливого Казахстана и открытого общества граждане должны иметь возможность наблюдать за обсуждением вопросов в режиме реального времени.

В-четвертых, при Курултае целесообразно создать аналитический и стратегический исследовательский центр.

"В Курултае должны работать как высококвалифицированные специалисты, так и представители общества. Для эффективной защиты интересов граждан они должны постоянно сотрудничать с экспертами гражданского сектора. Только в этом случае можно принимать действительно профессиональные и взвешенные решения", – отметил эксперт.

В-пятых, необходимо усовершенствовать механизм рассмотрения гражданских законодательных инициатив.

"На основе финского опыта следует создать механизм, который позволит предложениям граждан последовательно поступать в парламент. Кроме того, Курултай должен ежегодно публиковать отчет о своей деятельности. Это позволит обществу видеть, какие решения и законы были приняты, какие вопросы были рассмотрены и насколько реализованы инициативы, в обсуждении которых принимали участие сами граждане", – сказал Жеңісбек Төлен.

По словам эксперта, это имеет большое значение для общества, поскольку способствует более активному участию граждан в политических процессах, укрепляет открытость отношений между государством и обществом, а также формирует культуру подотчетности не только правительства, но и парламента как представительного органа народа.