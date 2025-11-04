Насколько снизился износ сельхозтехники в Казахстане?
Обновление техники напрямую влияет на качество агротехнологий и производительность труда.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Благодаря государственной поддержке в виде льготного лизинга сельхозпроизводители ускорили обновление техники, передаёт BAQ.KZ. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства.
По словам министра, общий объем льготного лизинга достиг 250 млрд тенге. Это позволило ускорить темпы обновления техники до 6,5%, а износ снизить с 80% до 70% всего за два года.
Сапаров подчеркнул, что обновление техники напрямую влияет на качество агротехнологий и производительность труда.
"Современная техника — основа эффективного земледелия. Мы будем и дальше поддерживать фермеров через доступные лизинговые программы", — отметил он.
В следующем году запланировано дальнейшее обновление на уровне 8%.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
- Экс-директор “Таза Өскемен” арестован по делу о хищении 120 млн тенге