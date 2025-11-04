Благодаря государственной поддержке в виде льготного лизинга сельхозпроизводители ускорили обновление техники, передаёт BAQ.KZ. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства.

По словам министра, общий объем льготного лизинга достиг 250 млрд тенге. Это позволило ускорить темпы обновления техники до 6,5%, а износ снизить с 80% до 70% всего за два года.

Сапаров подчеркнул, что обновление техники напрямую влияет на качество агротехнологий и производительность труда.

"Современная техника — основа эффективного земледелия. Мы будем и дальше поддерживать фермеров через доступные лизинговые программы", — отметил он.

В следующем году запланировано дальнейшее обновление на уровне 8%.