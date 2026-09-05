«Наследие Ахмета Байтурсынулы — стержень казахской духовности»: интервью с ученым

5 сентября — день рождения Учителя нации Ахмета Байтурсынулы. Какое значение для современного поколения имеют реформы Ахмета в области языкознания, его подходы к терминологии, эстетические взгляды и историческая роль в движении Алаш? Какие гражданские качества Учителя нации необходимо воспитывать в будущих филологах и педагогах? Об этом и других фундаментальных вопросах читайте в интервью BAQ.KZ с профессором Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктором филологических наук Сагымбаем Жумагулом.

– Ахмет Байтурсынулы — ученый, просветитель, публицист, политик. Какую из этих сторон вы считаете главным феноменом Ахмета? Кем мы прежде всего должны воспринимать Ахмета?

– В плеяде выдающихся деятелей Алаша личность Ахмета Байтурсынулы занимает особое место. В действительности Ахмет Байтурсынулы — феноменальная личность, рожденная на казахской земле. Закономерно, что в нем сошлись сразу несколько выдающихся качеств. Мы особо ценим его как ученого-реформатора, просветителя, публициста и политика. Эти качества дополняли друг друга.

Прежде всего Ахмет Байтурсынулы — духовный лидер казахской нации, личность, получившая почетное звание «Учитель нации». Поэтому в первую очередь мы особо ценим его как просветителя. Вместе с тем его необходимо высоко оценивать как ученого, заложившего основы казахской классической филологии, и как личность, стоявшую у истоков научной школы отечественного литературоведения.

В эпоху национального пробуждения огромное значение имели его публицистические труды в газете «Қазақ», направленные на пробуждение казахского народа и достижение его политического равенства. Как политический деятель он проявил себя благодаря своей активной работе в движении Алаш, партии Алаш, Алашской автономии и правительстве Алашорды.

Историческая роль Ахмета Байтурсынулы как государственного деятеля особенно ярко проявилась в борьбе за национальную автономию, целостность казахской земли и определение ее границ, а через это — за восстановление казахской государственности. О его политической дальновидности и зрелости свидетельствуют статьи «Революция и киргизы», «Товарищу В.И. Ленину», «Еще о голоде в Киргизии», «Костанайский уезд» и другие.

Чего стоит только его вклад в сохранение целостности казахской земли и определение ее границ! Например, его историческая работа по закреплению нынешней Костанайской области как части казахской земли ярко демонстрирует его политическую деятельность.

Ахмет Байтурсынулы, взваливший на свои плечи социальное бремя, накопленное многими поколениями, и проявивший самоотверженность в исполнении общественного долга, позволяет глубже осмыслить феномен Алашского ренессанса начала XX века.

«Национальное угнетение не может не порождать национального чувства» («Товарищу В.И. Ленину»). Именно так борец, пытавшийся найти лекарство от бед и страданий народа, лишенного своей земли, говорил: «Самый большой вопрос современного казахского общества — земельный вопрос. Это вопрос о том, быть казаху живым или мертвым» (в статье «К вопросу о непонятом вопросе»).

Эта позиция лежала в основе жизненной цели национально-освободительного движения Алаш по восстановлению казахской государственности. Свои взгляды Ахмет Байтурсынулы развивал в статьях «Закон о приобретении казахской земли», «Жалоба казаха», «Еще раз о земле», «5 десятин земли», «Кочевая и оседлая норма», «О найме земли», «О непонятом вопросе» и других.

Увидев своими глазами тяжелое положение народа в условиях колониализма и недостатки общественного развития, он своим острым словом придавал силу идее возрождения национальной государственности. Его деятельность стала ведущей силой эпохи пробуждения и объединяющим началом для общества. Он постоянно объяснял людям, что «дела до и после того, как народ будет взят в узду, — разные» («Ответное письмо»).

– Какова научная ценность и глубина учебника «Тіл-құрал», написанного в качестве школьного учебного пособия?

– Ахмет Байтурсынулы, заложивший основы казахского языкознания, написал первые учебники на родном языке: «Оқу құралы», «Тіл-құрал», «Әліп-би», «Жаңа әліппе», «Баяншы», «Сауат ашқыш», «Тіл жұмсар», а также методическое пособие «Оқу құралы» совместно с Т. Шонанулы.

Размышления реформатора национальной письменности о методике преподавания языка и принципах построения алфавита сохраняют актуальность и сегодня, поскольку могут быть связаны с современными принципами отечественного образования.

Его деятельность в Учебной комиссии, на посту народного комиссара просвещения Казахской АССР, а также первого председателя Академического центра, его доклады на Первом съезде казахских ученых и Всесоюзном съезде тюркологов остаются выдающимися образцами классической филологии.

Научное значение этих фундаментальных трудов и творческого наследия особо отмечается в исследованиях ученых. Уже в 1920-е годы вклад Ахмета Байтурсынулы в языкознание высоко оценивали российские исследователи Евгений Поливанов и Николай Яковлев. Об этом свидетельствует, в частности, работа «Математическая формула построения алфавита Байтурсынова».

– В чем секрет того, что термины из «Тіл-құрал» и «Әдебиет танытқыш» более ста лет сохраняют актуальность и практически не изменились? Каково главное правило Ахмета в создании терминов?

– То, что термины из «Тіл-құрал» и «Әдебиет танытқыш» прошли испытание временем и сохранили свою жизнеспособность, закономерно. Ахмет Байтурсынулы глубоко понимал научные основы терминологии, ее принципы и методологические вопросы.

Эти термины были максимально естественными и рождались из самой жизни. В своей педагогической, просветительской и публицистической деятельности Ахмет Байтурсынулы как ученый сочетал теорию и практику.

Например, в труде «Әдебиет танытқыш» он писал: «Мы, как народ, только прикоснувшийся к плодам культуры, можем, считая, что в нашем языке нет необходимых слов, начать брать готовые слова из языков культурных народов, смешивать слова родного и чужого языка и в конце концов не заметить, куда исчез наш родной язык. Поэтому при переводе литературы и научных книг культурных народов на казахский язык следует не увлекаться готовыми терминами, а искать слова в нашем родном языке».

Кроме того, он отмечал: «Если искусство питается творчеством слова, то искусство питается наукой».

Ахмет Байтурсынулы всегда подходил к вопросам терминологии с учетом внутренних закономерностей языка, его особенностей и национальной природы. Исследователь, поднявший казахскую классическую филологию на новый уровень своим первым научно-теоретическим трудом «Әдебиет танытқыш», оставил оригинальные размышления о природе слова, творческой психологии, эстетике искусства, жанре и личности писателя. Они стали новым этапом и самобытным направлением в искусствоведении.

– Как оценивается научное место Ахмета Байтурсынулы в тюркском мире и мировой лингвистике?

– Еще при жизни труды Ахмета Байтурсынулы получили высокую оценку в мировой лингвистике и тюркском мире. Об этом свидетельствуют работы Е. Поливанова «Новая казахско-киргизская Байтурсыновская орфография» и Н. Яковлева «Математическая формула построения алфавита».

Своим докладом на Первом съезде тюркологов в Баку Ахмет Байтурсынулы продемонстрировал себя как крупный специалист в области языкознания.

Его глубокие размышления о национальной идентичности, справедливости, культуре и духовном взаимодействии производят впечатление настоящей сокровищницы мудрости. В них он писал о том, что современная культура является результатом совместных усилий и навыков всего человечества, а назначение науки и знаний заключается в облегчении человеческих страданий и улучшении жизни людей.

Он также призывал двигаться вперед, подчеркивая, что прошлое не должно становиться препятствием для развития, и говорил о необходимости стремиться к справедливости и равенству в культуре.

Посвятивший свою жизнь политическому равенству и духовному развитию казахского народа просветитель в статьях «Порядок письма», «Начальная школа», «О состоянии образования», «Конкурс знаний», «Учащиеся, обучающиеся на русском языке», «О преподавании», «Школа обучения» и других раскрывал свои взгляды на необходимость развития, достижения передовых стран и стремления к цивилизации.

В этих трудах проявляется Ахмет Байтурсынулы как учитель, наставник, методист, ученый и просветитель, стремившийся соответствовать требованиям своего времени.

– Что можно сказать об определениях искусства слова, данных Ахметом Байтурсынулы, и глубине его понимания литературной эстетики?

– «Әдебиет танытқыш» — первый теоретический труд в истории отечественного литературоведения. Его глубина связана с особым осмыслением Ахметом Байтурсынулы искусства слова, его поэтическим дарованием, а также исключительными способностями в области языкознания и литературоведения.

Говоря об искусстве слова, Ахмет Байтурсынулы отводит особое место его красоте и эстетической природе. Рассматривая различные виды искусства, он особенно подробно останавливается на искусстве слова.

Он глубоко раскрывает такие категории народной эстетики, как красота, изящество, гармония, согласованность, катарсис, героизм, а также трагическое, безобразное и хаотическое.

Будучи сыном кочевого народа и выросши в тесной гармонии с природой, он очень глубоко осмысливал эти эстетические категории. Они возникали из представлений о гармонии жизни и природы.

Однако в эпоху колониализма эта гармония в казахском обществе начала нарушаться, а на ее место стали приходить безобразие, трагизм и хаос. Поэтому Ахмет Байтурсынулы особо подчеркивал, что созидательная сила и бессмертие нации заключаются в искусстве слова.

Он считал литературу и искусство стержнем национального духа. В «Әдебиет танытқыш» он научно осмыслил многовековое восприятие казахским народом красоты, искусства и гармонии.

– Как публицистика Ахмета и его статьи в газете «Қазақ» пробуждали сознание народа? В чем заключались главные особенности его журналистского и редакторского стиля?

– Статьи Ахмета Байтурсынулы, посвященные государственным и общественным вопросам, рождались непосредственно из самой жизни. Особенность его журналистского и редакторского стиля заключалась в глубоком понимании общественной жизни, противоречий общества и духа эпохи.

Например, в статье «Уважаемые читатели» он писал: «Газета — глаза, уши и язык народа». А в статье «Оренбург, 2 февраля» отмечал, что задача газеты — быть для народа глазами, ушами и языком, защищать честь и достоинство нации, вести людей к добру и предостерегать от зла.

В труде «Әдебиет танытқыш», рассуждая о публицистике, он также подчеркивал, что публицистическое слово имеет большое значение для общества, поскольку призвано руководить им. Если руководство правильное, оно исправляет общество, если неправильное — вводит его в заблуждение. Поэтому человек, который пишет публицистические материалы и руководит обществом посредством слова, должен быть опытным и образованным лидером.

Деятель, сыгравший историческую роль в становлении профессиональной казахской публицистики и журналистики, оставил глубокие размышления о природе газеты и публицистики.

Газета «Қазақ» подвергалась царской цензуре, а сам Ахмет Байтурсынулы преследовался за статью «Доклад по проекту закона». Несмотря на это, деятель не отказался от принципиальной позиции и продолжал питать казахское общество идеями национального единства, выступая против политики обезличивания и русификации, проводившейся имперской властью.

– Как бы вы, как ученый-литературовед, определили место и величие фундаментального научного наследия Ахмета в истории казахской духовности?

– Литературное наследие и фундаментальные труды мыслителя, которого Алихан Бокейхан назвал «бесстрашным пророком своих убеждений», продолжают выполнять историческую миссию по обновлению духовного мира казахского народа.

Пройдя через царскую тюрьму и давление советской системы, он сохранял верность служению своему народу. Его слова о том, что «нет места хуже тюрьмы, но и там можно сидеть и работать» («О собрании») стали частью поучительной школы духовной и политической борьбы на казахской земле.

Научное наследие Ахмета Байтурсынулы — стержень созидательной силы казахской духовности. Его деятельность в области языкознания, литературоведения, просвещения, переводов и педагогики остается актуальной. Именно поэтому его значение как духовного лидера казахской нации со временем будет только возрастать.

Сегодня нам, кажется, все еще не удается в полной мере и глубоко осмыслить общественную деятельность Ахмета Байтурсынулы, его энциклопедические знания и феноменальные качества, а также историческую роль в становлении казахского языкознания и классической филологии.

Поэтому работа по популяризации его научного наследия должна быть поднята на еще более высокий уровень. Необходимо устанавливать памятники Ахмету Байтурсынулы и особо чтить его личность. Только тогда его место в духовной истории казахского народа станет еще более значимым.

Ведь он — Учитель нашей нации, духовный лидер, выдающаяся личность, стоявшая у истоков языкознания, литературоведения и отечественной науки.

– Какими гражданскими и профессиональными качествами, по вашему мнению, прежде всего должны обладать будущие учителя, обучающиеся сегодня на филологических факультетах, следуя примеру Ахмета?

– Прежде всего у будущих учителей, обучающихся сегодня на филологических факультетах, должна быть безграничная любовь к своему народу, стране и земле. Также очень важны профессиональная честность, трудолюбие, настойчивость, стремление к поставленным целям и способность преодолевать любые трудности.

Поэтому нам необходимо читать произведения Ахмета Байтурсынулы и черпать пример и вдохновение из его многогранного наследия. Несомненно, каждое новое поколение может получать особый духовный импульс от его многогранной личности.

Ведь такие феноменальные личности, как Ахмет Байтурсынулы, родившиеся на казахской земле, обязывают и нас стремиться к подобным высотам.

Главное качество Ахмета Байтурсынулы — особая верность своим идеалам, принципам и поставленным целям, внутренняя чистота и безграничная любовь к своему народу и казахам.

Поэтому его личностные качества являются глубоким примером и источником нравственных уроков не только для филологов, но и для каждого гражданина Казахстана.

Ахмет Байтурсынулы, обладавший энциклопедическими знаниями и продолживший традиции аль-Фараби, Шокана, Абая и Алихана, посвятил накопленные за свою созидательную жизнь знания тому, чтобы его родной народ занял достойное место на пути цивилизации.

«Родившись человеком и не совершив человеческого дела, с каким лицом я пойду в могилу?» — так звучал высокий жизненный идеал лидера нации, отдавшего все силы борьбе за свободу Алаша.

С 1895 года Учитель нации занимался просветительской деятельностью, и вся его жизнь и общественная работа были посвящены интересам народа. Деятельность мыслителя Алаша оставила неизгладимый след в казахской духовной культуре.

Многосторонние таланты, соединившиеся в его творческой личности, определили уникальность его характера и мировоззрения. Выдающийся деятель, поднимавший национальный дух Алаша и укреплявший патриотические чувства, оставил пример самоотверженного труда во имя народа и безграничной любви к своей стране.

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