Наследие Ботая привезли в Костанай

В Костанае прошла выездная выставка «Ботай – культура Великой степи», приуроченная к 147-летию города, передаёт BAQ.KZ.

В экспозицию вошли 139 археологических предметов, изделия из камня, кости и керамики. Посетителям показали также тематические художественные работы и макет древнего поселения.

Гости познакомились с бытом, ремёслами и культурой населения эпохи энеолита, а также с историей одомашнивания лошади. Выставку посетили зарубежные специалисты, изучающие древние культуры. Программу дополнили мастер-классы и познавательные мероприятия, посвящённые археологическому наследию Казахстана.

Ботайская культура существовала на севере Казахстана примерно в 3700–3100 годах до нашей эры. Само поселение Ботай нашли в 1980 году на берегу реки Иманбурлык в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, работами руководил археолог Виктор Зайберт.

Масштабы раскопок дают представление о том, чем жили эти люди. По данным Университета Канзаса, ведущего исследования ботайских памятников, на поселении найдено более 300 тысяч костных фрагментов, свыше 90% из них принадлежат лошадям. Само поселение насчитывало более 160 полуземлянок, что для той эпохи в степи было редкостью, поскольку предшественники ботайцев жили небольшими группами и подолгу на месте не задерживались.

Лошадь у ботайцев была почти всем. Её ели, о чём говорят следы разделки на костях, из её костей делали орудия и женские фигурки, навозом утепляли крыши жилищ, а головы и шеи животных закапывали в ямах вокруг домов. Анализ остатков в керамике под руководством Ричарда Эвершеда показал следы кобыльего молока, то есть кумыс на этой земле пили уже пять с половиной тысяч лет назад.

Почему история с одомашниванием оказалась сложнее

Долгое время Ботай называли местом, где человек впервые приручил лошадь. Генетика этот сюжет переписала.

Исследование, опубликованное в журнале Nature в июне 2024 года по геномам 475 древних и 77 современных лошадей, показало, что одомашнивание происходило дважды. Первая попытка случилась около 5,5 тысячи лет назад именно на севере Казахстана, у ботайцев, но она оказалась тупиковой ветвью. Лошадей держали ради мяса и молока, а не ради передвижения, и дальше эта линия не пошла.

Вторая линия появилась примерно 4,7 тысячи лет назад в западных степях нынешней России, а около 4,2 тысячи лет назад лошадь стремительно разошлась по Евразии. Все современные домашние лошади происходят именно от неё.

Ботайские же лошади не исчезли бесследно. Их потомками оказались лошади Пржевальского, которых до этих исследований считали последними дикими лошадьми планеты.