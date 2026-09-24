Наследие Гульсум Асфендияровой: почему оно актуально для медицины и сегодня

Гульсум Асфендиярова вошла в историю как первая женщина-врач с высшим медицинским образованием в Центральной Азии. Однако значение ее деятельности для медицины не ограничивается этим историческим первенством. Она занималась клинической практикой, организацией медицинской помощи женщинам и детям, подготовкой национальных кадров и санитарным просвещением.

О том, какое значение наследие Гульсум Асфендияровой имеет для современной медицины и почему ее биография еще требует серьезного научного изучения, в интервью BAQ.KZ рассказал ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Марат Шоранов.

Не только первая женщина-врач

После получения медицинского образования в Санкт-Петербурге Гульсум Асфендиярова вернулась в Туркестанский край. В 1908 году она получила назначение участковым врачом в Темирлане Чимкентского уезда. Позднее работала в Наманганском уезде, Хиве и Ташкенте.

В то время особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных врачей за пределами крупных городов.

«Мне кажется важным подчеркнуть именно этот момент. Гульсум Асфендиярова не просто получила редкое для женщины того времени образование. Она применила его там, где медицинская помощь была особенно необходима», – отметил Марат Шоранов.

Значительная часть ее профессиональной деятельности была связана с охраной материнства и детства. Она занималась организацией акушерской помощи, руководила родильным учреждением и участвовала в подготовке женщин к медицинской работе.

По словам ректора, значение Асфендияровой не стоит сводить к отдельным достижениям. В ее деятельности одновременно сочетались клиническая практика, профилактика, санитарное просвещение, организация медицинской помощи и подготовка специалистов.

пресс-служба Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова

Подготовка национальных медицинских кадров

Одним из важных направлений работы Гульсум Асфендияровой стала подготовка медицинских кадров.

В 1920 году она участвовала в становлении женских акушерских курсов, разработке образовательных программ и подготовке специалистов из числа местного населения. Сама Асфендиярова преподавала физиологию беременности.

Как отметил Марат Шоранов, появление женщин-медиков в Центральной Азии имело особое значение. Из-за социальных и культурных особенностей женщины не всегда могли получить необходимую медицинскую помощь у мужчин-врачей.

Подготовка акушерок и других женщин-медиков позволяла одновременно формировать собственные медицинские кадры и делать профессиональную помощь доступнее для пациенток.

«С современных позиций мы называем это кадровой устойчивостью системы здравоохранения. Система должна не только лечить пациента сегодня, но и постоянно готовить специалистов, которые будут обеспечивать ее работу завтра», – подчеркнул ректор.

Связь с КазНМУ сохраняется и сегодня. Университет носит имя Санжара Асфендиярова – своего первого ректора. В феврале 2026 года кафедре акушерства и гинекологии КазНМУ было присвоено имя Гульсум Асфендияровой.

пресс-служба Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова

Какие ее принципы актуальны сегодня

Несмотря на то, что Гульсум Асфендиярова работала более века назад, ряд принципов ее работы, по мнению Марата Шоранова, сохраняют актуальность и для современной системы здравоохранения.

Первый – доступность медицинской помощи. Асфендиярова работала непосредственно с населением в условиях дефицита врачей и ограниченной медицинской инфраструктуры.

Второй – профилактика и санитарное просвещение. Она уделяла внимание гигиене, условиям жизни и предупреждению заболеваний.

Еще один принцип – работа с пациентом с учетом его культурной и социальной среды.

Сегодня эти принципы лежат в основе пациент-ориентированного подхода и формирования доверия между врачом и пациентом.

«Даже самое правильное клиническое решение не даст необходимого результата, если пациент не понимает рекомендаций, не доверяет врачу или объективно не имеет возможности выполнить назначения», – отметил Шоранов.

Еще один актуальный аспект – организация условий работы самого врача. В переписке Асфендияровой, связанной с приглашением на работу в Хиву, подробно обсуждались профессиональные обязанности, условия службы и организация медицинской помощи.

По словам ректора, этот подход остается актуальным и сегодня: одного квалифицированного врача недостаточно, если вокруг него неправильно организованы процессы, отсутствует необходимая инфраструктура или система перегружена.

Наследие изучено не полностью

Несмотря на историческое значение фигуры Гульсум Асфендияровой, ее наследие, по мнению ректора КазНМУ, изучено далеко не полностью.

Документы, связанные с разными этапами ее жизни, находятся сразу в нескольких странах. Материалы об обучении и получении врачебной квалификации хранятся в Санкт-Петербурге, а сведения о профессиональной деятельности необходимо искать в архивах Казахстана и Узбекистана.

Особого изучения, по словам Шоранова, требует период 1920–1930-х годов – работа Асфендияровой в медицинских учреждениях Ташкента, ее педагогическая деятельность, участие в подготовке акушерских кадров, публикации и профессиональные контакты.

Необходимо также исследовать результаты созданных при ее участии образовательных инициатив: установить, как работали акушерские курсы, кто на них преподавал и обучался, сколько специалистов удалось подготовить и где они впоследствии работали.

«Следующим этапом должна стать подготовка полноценной научной биографии Гульсум Асфендияровой, основанной на максимально полном корпусе источников», – считает Марат Шоранов.

По его мнению, такую работу целесообразно проводить совместно исследователям Казахстана, Узбекистана и России.

Как вернуть имя Асфендияровой в историю медицины

В последние годы уже предприняты шаги по сохранению памяти о Гульсум Асфендияровой.

В ноябре 2024 года по инициативе Министерства здравоохранения Казахстана в Ташкенте был открыт мемориальный комплекс на месте захоронения Гульсум Асфендияровой на Боткинском кладбище. В работе участвовал КазНМУ при поддержке Посольства Казахстана в Узбекистане.

В 2026 году ее имя получила кафедра акушерства и гинекологии КазНМУ.

пресс-служба Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова