Наследие казахских предков показали на выставке в Шанхае

В Шанхае открылась выставка, посвященная истории и культуре Казахстана

В Шанхайском историческом музее открылась международная выставка «Наследие предков – в преемственности традиций», организованная Объединением музеев города Алматы при поддержке акимата Алматы, Генерального консульства Республики Казахстан в Шанхае и Народного правительства Шанхая.

Проект стал продолжением договоренностей, достигнутых после присвоения Алматы и Шанхаю статуса городов-побратимов в рамках второго саммита «Китай – Центральная Азия» в 2025 году. Дополнительный импульс сотрудничеству придал официальный визит мэра Шанхая Гун Чжэна в Алматы в апреле 2026 года, по итогам которого между Объединением музеев города Алматы и Шанхайским историческим музеем был подписан меморандум о сотрудничестве.

На выставке представлено около 100 экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы. Экспозиция знакомит посетителей с историей, культурой и традициями казахского народа. В нее вошли этнографические предметы, архивные документы и фотографии, традиционные музыкальные инструменты, а также серебряные дирхемы, отчеканенные в Алматы в 1287 году.

Отдельная часть экспозиции посвящена национальной музыкальной культуре. С помощью QR-кодов посетители могут прослушать звучание казахских народных музыкальных инструментов.

Выставка направлена на укрепление культурных связей между Казахстаном и Китаем, развитие музейного сотрудничества и популяризацию историко-культурного наследия Казахстана на международной площадке.