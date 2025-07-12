В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева открылась мемориальная персональная выставка известного казахстанского художника Ибрагима Кубекова, который скоропостижно ушел из жизни в июне 2025 года, передает BAQ.KZ.

Ибрагим Кубеков с конца 80-х работал художником и карикатуристом в газетах "Дружные ребята", "Караван", "Ковчег", "Мегаполис", "Информбюро". Участвовал и был призёром многих всесоюзных конкурсов графиков-карикатуристов. В 1999 году Ибрагим Кубеков решил попробовать себя в роли издателя и открыл в Енбекшиказахском районе независимую еженедельную газету "Иссык".

"Выставка представляет более пятидесяти графических и живописных работ художника. Ретроспективная экспозиция знакомит с творчеством талантливого мастера, который умел обнаружить в каждом даже внешне скромном жизненном явлении широкий спектр эмоций и смыслов. Выставка посвящена памяти замечательного художника и человека, посвятившему всю свою жизнь служению искусству", - отметили в музее А.Кастеева.

Ибрагим Кубеков продолжал организовывать свои художественные выставки, последняя из которых прошла 13 марта в ГМИ (Государственный музей искусств) РК имени А. Кастеева в Алматы.

Выставка продлится до 25 июля.