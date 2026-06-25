Наследие Центральной Азии оцифруют в Казахстане
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По инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в стране запускается единая цифровая платформа, которая объединит историко-культурное наследие всего Центральноазиатского региона.
Идея была озвучена Главой государства в прошлом году в рамках инициатив по сохранению и популяризации исторического наследия. Теперь проект переходит в практическую фазу реализации.
В РГП "Казреставрация" уже началась работа по оцифровке и загрузке материалов на будущую платформу. Казахстанские специалисты осваивают новые подходы к систематизации данных – от документов и фотографий до научных исследований и описаний артефактов.
Для них провели специальный мастер-класс эксперты Университетского колледжа Лондона (UCL), где подробно объяснили, как правильно оцифровывать, хранить и структурировать исторические материалы.
Цифровая платформа будет представлять собой единое виртуальное пространство, где соберут данные о культурном наследии стран региона. Центральный серверный узел разместится на базе "Казреставрации" в Казахстане.
После запуска доступ к материалам получат не только ученые и исследователи, но и широкая аудитория – от студентов до всех, кто интересуется историей.
Проект "Археологические ландшафты Центральной Азии" реализуется в партнерстве с UCL при поддержке благотворительного фонда Arcadia.
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