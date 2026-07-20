«Наследие Золотой Орды»: Продукцию на 6 млн тенге реализовали креаторы области Улытау

В рамках реализации масштабного республиканского проекта Creative Aimaq в период с 18 по 19 июля на многофункциональной площадке Qazaq Creative Hub успешно состоялась креативная ярмарка области Ұлытау «Наследие Золотой Орды».

На протяжении двух дней гости знакомились с уникальными экспозициями, вдохновленными культурой Великой степи и наследием Золотой Орды.

За два дня ярмарку посетили около 6 тысяч жителей и гостей столицы. Высокий интерес аудитории к продукции региональных мастеров обеспечил успешные коммерческие результаты - объем продаж превысил 6 млн тенге. Посетители приобрели авторские ювелирные изделия, предметы национального ремесла, дизайнерскую одежду, изделия из кожи и войлока, сувенирную продукцию, предметы декоративно-прикладного искусства, произведения живописи и текстильные изделия, выполненные в традиционной технике «Құрақ көрпе».

Специально для участия в ярмарке в столицу прибыли 60 ведущих креаторов региона. В рамках мероприятия они также провели мастер-классы по художественной обработке кожи и дерева, кузнечному делу, изготовлению национальных музыкальных инструментов, ювелирному и декоративно-прикладному искусству.

Одним из центральных событий стал этнопоказ, в рамках которого казахстанские дизайнеры представили современные коллекции одежды, вдохновленные эстетикой и историей Золотой Орды. Культурную программу первого дня завершило выступление группы Jez Acoustic Band.

Ярмарка вновь подтвердила эффективность проекта Creative Aimaq как площадки для продвижения региональных креативных брендов, расширения рынков сбыта отечественных производителей и популяризации культурного наследия Казахстана.

До конца года жители и гости столицы смогут познакомиться с творческим потенциалом и уникальными продуктами всех регионов страны в рамках серии креативных выставок-ярмарок.