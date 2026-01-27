Наставник "Арсенала" высказался об алматинцах
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился ожиданиями от матча восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", сообщает BAQ.kz.
— Это Лига чемпионов, здесь не бывает простых соперников. Команды, которые сюда выходят, привыкли побеждать. Кроме того, на них влияют особые условия — их положение в национальном чемпионате. Я смотрел их матчи против "Реала" и "Интера": в этих играх они доставили грандам очень серьезные проблемы. Завтра мы ждем похожего сценария. Нам нужно быть в оптимальной форме, потому что наша цель — победа, — отметил Артета.
Матч пройдет в ночь с 28 на 29 января по казахстанскому времени на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.
Для "Кайрата" эта встреча станет заключительной в текущем сезоне Лиги чемпионов. Алматинский клуб завершает турнир на 36-м месте общего этапа. "Арсенал", в свою очередь, считается безусловным фаворитом — лондонцы лидируют в АПЛ и входят в число сильнейших команд Европы. Несмотря на это, "Кайрат" намерен дать бой и достойно завершить свое выступление на международной арене.
