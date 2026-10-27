«Настоящий патриот прежде всего соблюдает закон»: Бектенов о порядке в стране
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что экономическое, социальное и политическое развитие страны невозможно без соблюдения закона и общественного порядка. Об этом он сказал на заседании Межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа «Закон и Порядок».
Глава правительства подчеркнул, что соблюдение закона должно стать нормой для каждого гражданина.
«Принцип "Закон и Порядок" является одним из основных принципов нашего государства, закрепленных на высшем конституционном уровне. Как неоднократно подчеркивает Президент, настоящий патриот – это прежде всего трудолюбивый, образованный человек, который соблюдает закон, поддерживает порядок, ценит чистоту и бережно относится к природе», - заявил Олжас Бектенов.
По словам премьер-министра, эти ценности необходимо продвигать в обществе, поскольку от соблюдения правопорядка зависит достижение государственных целей.
«Без соблюдения правопорядка невозможно достижение экономических, социальных, политических и иных целей страны», - подчеркнул он.
На заседании рассмотрели ход выполнения мероприятий Концепции по продвижению принципа «Закон и Порядок» и меры по предупреждению правонарушений.
Межведомственная комиссия координирует работу государственных органов в сфере профилактики правонарушений. Ее деятельность направлена на укрепление законности и общественной безопасности.
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