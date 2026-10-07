«Настоящий результат – изменение поведения»: как акция «Таза Қазақстан» меняет Петропавловск

В Петропавловске экологическая инициатива «Таза Қазақстан» постепенно выходит за рамки обычных субботников. С начала 2026 года Молодежный ресурсный центр провел более 246 мероприятий, которые объединили 36,8 тыс. человек. Почему волонтерам приходится возвращаться на одни и те же территории и как меняется отношение молодежи к чистоте города, BAQ.KZ рассказал директор Молодежного ресурсного центра Дамир Абдин.

По его словам, молодых горожан привлекают не только к уборке и благоустройству. В течение года проходят акции по озеленению, экологические квесты, викторины и другие интерактивные проекты.

«Для нас важно не просто посчитать количество участников, нам важно, чтобы человек после мероприятия вышел с пониманием: чистота города зависит не только от коммунальных служб, но и от каждого из нас», – отметил Дамир Абдин.

На некоторые территории возвращаются по несколько раз

Один из примеров – сквер на улице Букетова. Весной и летом сюда несколько раз выходили волонтеры, а в сентябре в рамках акции «Таза аула – таза қала» более 40 человек вновь привели в порядок сквер и прилегающую территорию.

Это был уже пятый выход волонтеров сюда с начала весны.

«Это хороший пример того, что благоустройство – это не принцип “один раз убрали и забыли”. Территорию необходимо поддерживать постоянно», – подчеркнул Дамир Абдин.

Еще одной площадкой стал Парк Первого Президента. В августе более 60 волонтеров, студентов и школьников очистили дорожки и прилегающие участки.

Активисты также приводили в порядок территорию памятника Ивану Шухову.

«Для меня это и есть смысл “Таза Қазақстан”: чистота должна сочетаться с уважением к месту, его истории и людям», – сказал руководитель МРЦ.

Почему мусор появляется снова

Одна из проблем, с которой сталкиваются волонтеры, – повторное загрязнение уже очищенных мест.

По словам Абдина, поэтому задача экологических инициатив постепенно меняется: недостаточно просто убрать мусор – важно сформировать привычку не оставлять его после себя.

«К сожалению, нельзя сказать, что после каждого мероприятия проблема исчезает навсегда. Иногда мусор появляется снова. Именно поэтому мы стараемся возвращаться на одни и те же территории», – объяснил он.

В то же время, по словам спикера, интерес со стороны самой молодежи растет. Молодые люди все чаще самостоятельно спрашивают, где и как можно присоединиться к экологическим проектам.

Это меняет и сам подход к волонтерству: участники приходят не потому, что их направили, а по собственной инициативе.

Не только субботники

Одним из способов привлечь молодежь стали экологические квесты. Например, в «Эко-батырлар» приняли участие около 150 студентов, волонтеров и активистов.

Еще один интерактив прошел 23 сентября на центральной площади Петропавловска. В мероприятии «Таза Қазақстан: один ход – одно доброе дело» участвовали жители города, волонтеры и молодежь. Для них подготовили викторины, пазлы и ситуационные задания.

«Мы стараемся сделать так, чтобы молодой человек не просто взял перчатки и мешок, а задумался: почему появляется мусор, как его можно предотвратить и что лично он может изменить», – отметил Дамир Абдин.

В городе также развивается инфраструктура для раздельного сбора отходов. По словам спикера, установлены контейнеры для ПЭТ, стекла, картона и жестяных банок, экобоксы для макулатуры, работают пункты приема вторсырья.

«Настоящий результат – изменение поведения»

По мнению руководителя Молодежного ресурсного центра, эффективность экологических инициатив нельзя оценивать только количеством проведенных акций или собранного мусора.

«Настоящий результат – это изменение поведения. Если молодой человек сегодня вышел на экологическую акцию, а завтра сам сделал замечание другу, который бросил мусор, убрал территорию возле своего дома или предложил провести экологическую инициативу – значит, произошел гораздо более важный результат», – считает он.

Главная цель, по словам Абдина, – чтобы забота о чистоте со временем перестала восприниматься как отдельная акция.

«Именно к этому мы стремимся: чтобы “Таза Қазақстан” воспринимался не как временная акция, а как ежедневная личная ответственность каждого за город, в котором он живет», – говорит Дамир Абдин.

Ранее принципы «Таза Қазақстан» предложили включить в систему воспитания детей в детских садах и школах.