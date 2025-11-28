В Акмолинской области возбуждено первое уголовное дело по новой статье о сталкинге, передает BAQ.KZ.

Уголовная ответственность за подобные действия была введена в июле этого года и направлена на защиту граждан от незаконного преследования, навязчивых попыток установить контакт и слежки, совершаемых вопреки воле человека и причиняющих существенный вред.

Первый случай в регионе зарегистрирован в Буландынском районе. В октябре в полицию обратилась 44-летняя жительница Макинска, которая рассказала, что бывший молодой человек на протяжении нескольких месяцев настойчиво преследует её. Мужчина звонил с разных номеров, приезжал к ней на работу и домой, появлялся в общественных местах и поджидал её. Такое поведение вызывало у женщины страх за свою безопасность.

Полиция установила, что ещё в сентябре участковые инспекторы вынесли в отношении мужчины защитное предписание. Суд запретил ему приближаться к бывшей возлюбленной, однако он продолжил противоправные действия. Именно это вынудило потерпевшую обратиться с просьбой привлечь его к уголовной ответственности.

Дознание по делу начал сотрудник отдела полиции Бекзат Болпанов. Он допросил потерпевшую, подозреваемого и свидетелей конфликтных ситуаций. Мужчина признал, что преследовал женщину, пытаясь восстановить отношения, но осознал незаконность своих действий и возможные последствия.

Позже потерпевшая подала встречное заявление с просьбой прекратить уголовное дело. После согласования с надзирающим прокурором расследование было завершено.

Полицейские подчёркивают, что сталкинг — это не проявление чувств, а противоправное поведение, которое может причинить серьёзный психологический вред и создать угрозу безопасности. В случае навязчивого преследования или попыток установить нежелательный контакт правоохранительные органы рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью, чтобы предотвратить возможные тяжкие последствия.