Казахстанская спортсменка Наталья Богданова стала лучшей боксершей 2025 года по версии авторитетной международной организации World Boxing, передаёт BAQ.KZ.

Богданова уверенно заняла первое место, значительно опередив ближайшую конкурентку — представительницу Норвегии Сунниву Хофстад.

Как отмечается на официальной странице world.boxing.events в Instagram, чемпионка мира по боксу и победительница Кубка мира, прошедшего в 2025 году в Астане, набрала на 15 тысяч голосов больше, чем спортсменка, занявшая вторую строчку рейтинга.

Высокая оценка со стороны международного сообщества стала подтверждением успешного сезона Натальи Богдановой и её весомого вклада в укрепление позиций Казахстана на мировой арене женского олимпийского бокса.