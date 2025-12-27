  • 27 Декабря, 07:48

Наталья Богданова признана лучшей боксершей 2025 года по версии World Boxing

Победительница была определена по итогам фанатского голосования.

Сегодня, 06:34
Pixabay.com Сегодня, 06:34
Сегодня, 06:34
Фото: Pixabay.com

Казахстанская спортсменка Наталья Богданова стала лучшей боксершей 2025 года по версии авторитетной международной организации World Boxing, передаёт BAQ.KZ.

Богданова уверенно заняла первое место, значительно опередив ближайшую конкурентку — представительницу Норвегии Сунниву Хофстад.

Как отмечается на официальной странице world.boxing.events в Instagram, чемпионка мира по боксу и победительница Кубка мира, прошедшего в 2025 году в Астане, набрала на 15 тысяч голосов больше, чем спортсменка, занявшая вторую строчку рейтинга.

Высокая оценка со стороны международного сообщества стала подтверждением успешного сезона Натальи Богдановой и её весомого вклада в укрепление позиций Казахстана на мировой арене женского олимпийского бокса.

 
 
 
 
 
