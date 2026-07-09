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НАТО дает Украине деньги, Трамп — ракеты. Остановится ли война?

9 Июля 2026, 22:08
АВТОР
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коллаж BAQ.KZ 9 Июля 2026, 22:08
9 Июля 2026, 22:08
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Фото: коллаж BAQ.KZ

В Анкаре состоялся саммит НАТО, главными темами которого стали дальнейшая поддержка Украины, поставки систем противовоздушной обороны Patriot, заявления Дональда Трампа в адрес европейских союзников, а также ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива.

На фоне встречи вновь возникли вопросы о том, приведут ли новые решения альянса к дальнейшей эскалации войны между Россией и Украиной, удастся ли НАТО сохранить единство и насколько высок риск нового конфликта на Ближнем Востоке.

Эти и другие вопросы в интервью обсудили с экспертом по международным отношениям Русланом Максатом.

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