НАТО дает Украине деньги, Трамп — ракеты. Остановится ли война?

В Анкаре состоялся саммит НАТО, главными темами которого стали дальнейшая поддержка Украины, поставки систем противовоздушной обороны Patriot, заявления Дональда Трампа в адрес европейских союзников, а также ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива.

На фоне встречи вновь возникли вопросы о том, приведут ли новые решения альянса к дальнейшей эскалации войны между Россией и Украиной, удастся ли НАТО сохранить единство и насколько высок риск нового конфликта на Ближнем Востоке.

Эти и другие вопросы в интервью обсудили с экспертом по международным отношениям Русланом Максатом.