В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке альянс НАТО решил перебросить часть своих систем противовоздушной обороны (ПВО) из Европы в этот регион, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Генерал отметил, что для защиты союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря использовались средства ПВО, находящиеся в подчинении Европейского командования ВС США. На уточняющий вопрос о переброске этих систем на Ближний Восток он ответил утвердительно.

Переброска ПВО связана с военными операциями США и Израиля против Ирана. По словам господина Гринкевича, Европейское командование уже сократило количество систем в регионе, направляя их в зону конфликта.

Одновременно с этим американская газета Politico сообщила, что Евросоюз исчерпал запасы ракет ПВО, необходимых украинской армии. Украина выразила опасения по поводу сокращения поставок вооружений, в частности ракет для ЗРК Patriot, которые крайне важны для противовоздушной обороны.