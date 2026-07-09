НАТО пообещало выделить Украине €70 млрд в 2026 году

Страны НАТО направят 70 млрд евро на военную помощь Украине в 2026 году и намерены сохранить как минимум такой же объем поддержки в 2027-м. Соответствующее обязательство закреплено в итоговой декларации саммита альянса, прошедшего в Анкаре. Согласно документу, средства будут направлены на поставки военной техники, подготовку украинских военнослужащих и другие меры в сфере безопасности.

В декларации также подчеркивается, что Украина «вносит вклад в трансатлантическую безопасность», а союзники остаются едины в своей поддержке Киева. При этом основную часть помощи, как отмечается, обеспечивают европейские страны НАТО и Канада. В итоговом документе участники саммита заявили, что Россия остается «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности». В связи с этим страны Европы и Канада, входящие в НАТО, в 2025 году увеличили инвестиции в оборону более чем на 139 млрд долларов.

Кроме того, альянс объявил о новых оборонных закупках на сумму свыше 50 млрд долларов и намерен наращивать совместное производство вооружений. В НАТО заявили, что продолжат инвестировать в развитие высокоточных средств дальнего поражения, систем противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотных технологий, разведки и искусственного интеллекта. Также союзники подтвердили намерение создавать единую цифровую инфраструктуру для ведения боевых действий и ускорять внедрение современных технологий в оборонной сфере.

В декларации отдельно говорится, что страны НАТО считают недопустимым появление у Ирана ядерного оружия и призывают Тегеран соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе.