Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, однако силы НАТО не будут в ней задействованы, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — сказал он, отвечая на вопрос.

Рютте также выступил с утверждением, что Иран представлял угрозу как для соседей, так и для Европы, и Украины.

«Именно поэтому, лидеры Европы "чрезвычайно рады" ударам по Ирану», – заявил генсек НАТО.

Генсек отметил, что НАТО не будет участвовать в военной операции против Ирана напрямую.

Коснулся Рютте и роли президента США Дональда Трампа в этой военной кампании.