  • Главная
  • Новости
  • НАТО высказалось по поводу участия в военных действиях США и Израиля

НАТО высказалось по поводу участия в военных действиях США и Израиля

Генсек подтвердил отсутствие альянсовых сил в Иране.

Вчера 2026, 23:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:26
Вчера 2026, 23:26
237

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, однако силы НАТО не будут в ней задействованы, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — сказал он, отвечая на вопрос.

Рютте также выступил с утверждением, что Иран представлял угрозу как для соседей, так и для Европы, и Украины.

«Именно поэтому, лидеры Европы "чрезвычайно рады" ударам по Ирану», – заявил генсек НАТО. 

Генсек отметил, что НАТО не будет участвовать в военной операции против Ирана напрямую.

Коснулся Рютте и роли президента США Дональда Трампа в этой военной кампании.

«Он лидер свободного мира и делает нас всех безопаснее», – подчеркнул Марк Рютте.

Самое читаемое

Наверх