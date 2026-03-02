НАТО высказалось по поводу участия в военных действиях США и Израиля
Генсек подтвердил отсутствие альянсовых сил в Иране.
Вчера 2026, 23:26
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, однако силы НАТО не будут в ней задействованы, передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — сказал он, отвечая на вопрос.
Рютте также выступил с утверждением, что Иран представлял угрозу как для соседей, так и для Европы, и Украины.
«Именно поэтому, лидеры Европы "чрезвычайно рады" ударам по Ирану», – заявил генсек НАТО.
Генсек отметил, что НАТО не будет участвовать в военной операции против Ирана напрямую.
Коснулся Рютте и роли президента США Дональда Трампа в этой военной кампании.
«Он лидер свободного мира и делает нас всех безопаснее», – подчеркнул Марк Рютте.
