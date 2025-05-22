Национальный архив подписал Меморандум о сотрудничестве с Фондом имени короля Абдулазиза по научным исследованиям и архивному делу Саудовской Аравии, передает BAQ.KZ.

В церемонии подписания приняли участие директор фонда имени короля Абдулазиза, посол Королевства Саудовской Аравии в Казахстане Файсал Ханеф Алкахтани.

Фонд имени короля Абдулазиза — одна из ведущих архивных организаций на Ближнем Востоке.

Подписание меморандума поможет развивать международное сотрудничество в области архивов. Это позволит реализовывать совместные проекты, обмениваться опытом, сохранять и популяризировать историческую память и научные исследования, подчеркнули в Нацархиве.