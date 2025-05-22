Нацархив подписал Меморандум с фондом имени короля Абдулазиза Саудовской Аравии
Сегодня, 10:38
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Сегодня, 10:38Сегодня, 10:38
108Фото: BAQ.KZ
Национальный архив подписал Меморандум о сотрудничестве с Фондом имени короля Абдулазиза по научным исследованиям и архивному делу Саудовской Аравии, передает BAQ.KZ.
В церемонии подписания приняли участие директор фонда имени короля Абдулазиза, посол Королевства Саудовской Аравии в Казахстане Файсал Ханеф Алкахтани.
Фонд имени короля Абдулазиза — одна из ведущих архивных организаций на Ближнем Востоке.
Подписание меморандума поможет развивать международное сотрудничество в области архивов. Это позволит реализовывать совместные проекты, обмениваться опытом, сохранять и популяризировать историческую память и научные исследования, подчеркнули в Нацархиве.
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