В эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) Министерство культуры и информации Казахстана предпринимает масштабные шаги по интеграции ИИ в сферу культуры и информации, отмечая как новые возможности, так и серьезные вызовы, передает BAQ.KZ.

Глава государства в своем Послании подчеркнул важность развития культуры, искусства и информационного пространства в условиях цифровой трансформации. Особое внимание уделяется борьбе с негативными проявлениями ИИ — такими как дипфейки и мошеннические схемы, создающие поддельные голоса и видео. Для своевременного реагирования государство внедряет современные системы мониторинга и автоматического выявления противоправного контента. Например, уже успешно работает система "МЕРГЕН", которая блокирует интернет-магазины наркотиков — только за последнюю неделю закрыто 5000 таких ресурсов.

Министерство активно развивает проект "Единый электронный архив документов", объединяющий более 5000 организаций и 18 тысяч пользователей. На базе искусственного интеллекта создаётся Национальный цифровой архив, включающий научные исследования, архивные материалы, произведения искусства и уникальный "Алтын қор" — золотой фонд казахского телевидения. Пользователи смогут искать информацию по ключевым словам, датам и событиям с помощью LLM-моделей, что станет важным импульсом для развития ИИ на казахском языке.

Важным направлением стала информационно-просветительская платформа "E-museum", позволяющая посетителям музеев получать персонализированные экскурсии и общаться с виртуальными гидами в реальном времени. Активно внедряется 3D-моделирование музейных экспонатов — за прошлый год создано 60 моделей, в этом году планируется ещё 100.

ИИ помогает улучшить качество видеоконтента — от автоматического дубляжа с липсингом до субтитров и сурдоперевода, что способствует популяризации казахского языка и доступности информации для всех граждан.

Кроме того, ИИ применяется для контроля при выдаче прокатных удостоверений фильмов и обеспечения безопасности на объектах историко-культурного наследия с помощью цифровых QR-билетов и видеонаблюдения. В 2025 году проект реализуется на ключевых объектах, таких как "Арыстанбаб", "Карахан" и "Ходжа-Ахмет Яссауи", с дальнейшим расширением.

Для поддержки молодежи создаётся виртуальный ИИ-консультант, который поможет получать информацию о государственных программах поддержки через социальные сети и мессенджеры.

Министерство культуры и информации Казахстана подтверждает свою готовность к активному развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта, обеспечивая безопасность, доступность и инновации в сфере культуры и информации.