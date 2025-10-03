В сентябре 2025 года индекс деловой активности (ИДА) в Казахстане составил 50,9, практически не изменившись по сравнению с августом (51,0). Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка Рустем Оразалин, передает BAQ.KZ.

По его словам, показатель остаётся в позитивной зоне с марта 2024 года, что отражает устойчивость деловой активности в экономике.

Секторная динамика выглядит следующим образом:

в производстве индекс составил 53,0 (53,8 в августе);

в сфере услуг – 51,0 (51,2);

в торговле – 50,8 (51,2).

В строительстве и горнодобывающей промышленности, несмотря на сохранение значений ниже нейтрального уровня, наблюдается улучшение – 49,5 и 49,3 соответственно против 48,1 и 48,3 месяцем ранее.

Индекс бизнес-климата (ИБК) в сентябре снизился до 10,3 из-за более осторожных оценок текущих и будущих условий ведения бизнеса. Тем не менее, в целом индикатор "часов" бизнес-цикла продолжает находиться в области роста.