Нацбанк готовится смягчить условия для МСБ
Текущие высокие процентные ставки - временное явление.
Малый и средний бизнес (МСБ) остаётся ключевым направлением государственной поддержки. Об этом в подкасте Taldau Talks сообщил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, передаёт BAQ.KZ.
По словам главы Нацбанка, МСБ сейчас испытывает нагрузку со стороны налоговых и фискальных мер, поэтому в следующем году необходимо предложить предпринимателям конкретные решения.
"МСБ - это отдельный наш клиент. Мы должны их не забыть. Мы на них и так-то чуть-чуть зажали по налогам, по фискализации, банковским вещам. Мы должны что-то им в следующем году дать", — отметил Тимур Сулейменов.
Он добавил, что важную роль в поддержке бизнеса будет играть институт "Даму". По его словам, по мере стабилизации рыночных ставок нагрузка на "Даму" будет снижаться.
"На данном этапе большую роль играет "Даму". Потом, по мере стабилизации рыночных ставок, Даму тоже снизит свою нагрузку", — пояснил Сулейменов.
Глава Нацбанка также выразил уверенность, что текущие высокие процентные ставки - временное явление.
"Я призываю не смотреть на всё только через призму оперативных мер. Ставки снизятся. В 2022 году у нас базовая ставка была 9,25–8,75. Если всё будет хорошо, мы к этим ставкам вернёмся", — сказал он.
