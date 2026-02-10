На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую значимость проекта города Алатау, который должен стать опорным элементом нового инвестиционного цикла страны. Президент отметил, что в этом городе необходимо внедрять передовые инновационные решения, использовать искусственный интеллект и цифровые технологии во всех сферах жизнедеятельности, создавая среду Smart City, передает BAQ.KZ.

По словам Токаева, проект Алатау предполагает создание беспрецедентных условий для привлечения капитала и установление прогрессивного регуляторного режима, позволяющего апробировать новые смелые решения.

"Город Алатау, вступивший на путь ускоренного развития, должен стать опорным проектом нового инвестиционного цикла. Это означает внедрение передовых инновационных решений, использование искусственного интеллекта и цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности на принципах Smart City. Там должны быть созданы беспрецедентные условия для привлечения капитала, установлен прогрессивный регуляторный режим, позволяющий апробировать новые, смелые решения", — заявил Президент.

Глава государства также отметил, что для реализации проекта разработан проект Конституционного закона, внесенный в Парламент, однако возникли возражения со стороны Национального банка и Агентства по финансовому мониторингу. Президент подчеркнул необходимость действовать решительно и без бюрократических проволочек.

"Но мне доложили, что Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу опять "накидали" возражения, которые в принципе не позволяют принять Конституционный закон, хотя на совещании под моим председательством этого не было. Если у вас имеются опасения или возражения, которые, на мой взгляд, плод отвлеченных от реальной жизни иллюзий, дайте мне соответствующую бумагу, я наложу резолюцию. Мне не привыкать брать на себя ответственность, а вы продолжайте витийствовать на конференциях. Сейчас такое время: дело нужно делать, а не дрожать от страха: нам бы день пережить, да ночь простоять", — подчеркнул Токаев.

Президент поручил Правительству обеспечить качественное развитие этого уникального для страны проекта, исключив лишнюю бюрократию и проволочки.