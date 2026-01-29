В 2025 году Национальный Банк Казахстана обработал более 1,5 квадриллиона тенге через национальные платежные системы, что составляет около 90% всего безналичного оборота в стране, сообщили в регуляторе в рамках обзора реализации Стратегии цифровой трансформации финансового рынка, передает BAQ.KZ.

По данным Нацбанка, за прошедший год активно развивалась инфраструктура цифровизации финансового сектора. В числе ключевых инициатив: запуск системы мобильных QR-платежей и переводов, подключение к ней десяти банков второго уровня с планами по полной интеграции оставшихся до конца первого полугодия 2026 года, а также развитие сервиса биометрической идентификации, который обработал более 50 миллионов запросов.

Национальный антифрод-центр зарегистрировал свыше 100 тысяч мошеннических инцидентов и заблокировал около 3 млрд тенге, обеспечивая безопасность операций. Кроме того, расширяется использование цифрового тенге для прозрачного контроля государственных расходов, включая более 100 проектов в сфере госзакупок и субсидий.

По словам представителей Нацбанка, цифровая трансформация финансового сектора в Казахстане направлена на повышение эффективности работы госорганов, прозрачность финансовых потоков и развитие инновационной экономики.