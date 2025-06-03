3 июня Национальный Банк Казахстана объявил о старте реализации проекта "крипто-карт" — инновационных платежных карт, которые позволяют совершать безналичные операции с использованием цифровых активов, передает BAQ.KZ.

Проект был представлен на встрече с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний в Алматы. "Крипто-карты" дают возможность оплачивать покупки онлайн и в терминалах, а также снимать наличные, при этом средства списываются с криптовалютных кошельков, зарегистрированных у лицензированных провайдеров цифровых услуг Международного финансового центра "Астана".

Механизм работы "крипто-карт" предусматривает моментальную продажу цифровых активов клиента на крипторынке и зачисление их стоимости на платежную карту в национальной валюте. Это обеспечивает быстрые и безопасные расчеты с использованием крипто-активов в традиционной платежной системе.

Кроме того, Национальный Банк Казахстана совместно с партнёрами планирует реализовать ряд пилотных проектов в сфере цифровых активов в 2025 году. Среди них — выпуск стейблкоинов, токенизация финансовых активов и недвижимости, а также создание сервисов по обмену и хранению криптоактивов.

Для поддержки новых технологий готовится пакет законодательных поправок, который расширит оборот цифровых активов и создаст правовую базу для цифровых финансовых инструментов.

Проект "крипто-карт" и последующие инициативы станут важным шагом на пути интеграции цифровых активов в финансовую систему Казахстана и развития индустрии финтеха.