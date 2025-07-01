В июне 2025 года Национальный банк Казахстана продал из Национального фонда 800 миллионов долларов США для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет, передает BAQ.KZ. Это составило около 17% от общего объема торгов на валютном рынке страны. В июле планируется продажа валюты из фонда в размере от 600 до 700 миллионов долларов.

Кроме того, в июне Нацбанк приобрел 188 миллионов долларов для поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне 40%, а в июле ожидается покупка не более 100 миллионов долларов. Операции зеркалирования в июне составили 213 миллиардов тенге, в июле планируется стерилизация 290 миллиардов тенге.

Курс тенге к доллару ослаб на 1,7% и составил 519,73 тенге за доллар.

Средний дневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 238 до 235 миллионов долларов. Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и принципа рыночного нейтралитета в своих операциях.