Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором ±1 процентный пункт, передаёт BAQ.KZ.

Инфляция по итогам 2025 года составила 12,3% и совпала с прогнозом Нацбанка. Основной вклад по-прежнему вносит продовольственная инфляция — 13,5%. Рост цен на мясо и масло связан с увеличением издержек производства и высокими объемами экспорта. Непродовольственная инфляция снизилась до 11,1% на фоне укрепления тенге, а рост цен на платные услуги замедлился до 12,0% вследствие административного снижения тарифов на регулируемые услуги ЖКХ.

Месячная инфляция в декабре ускорилась до 0,9%, базовая инфляция сохраняется на повышенном уровне — 0,8%. В Нацбанке отмечают, что устойчивый внутренний спрос по-прежнему превышает возможности предложения, а вторичные эффекты тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ продолжают закладываться в ожидания и цены.

Инфляционные ожидания населения выросли до 14,7%, ожидания профессиональных участников рынка на 2026 год — до 10,8%.

Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%. Высокие темпы сохраняются в транспорте, строительстве, торговле, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

В Нацбанке заявили, что проинфляционные риски в основном носят внутренний характер и связаны с опережающим спросом, ростом регулируемых тарифов, цен на ГСМ, а также параметрами налоговой реформы и возможным масштабным квазифискальным стимулированием.

С учётом баланса рисков базовая ставка, с высокой вероятностью, будет сохраняться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 6 марта 2026 года.