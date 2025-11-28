Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором в один процентный пункт, передает BAQ.KZ.

Как отмечают в регуляторе, решение основано на обновлённых макроэкономических прогнозах и оценке рисков, связанных с инфляцией, которая по-прежнему остаётся высокой и устойчивой.

По итогам октября годовая инфляция составила 12,6%, лишь немного снизившись по сравнению с сентябрём. При этом рост цен на продовольствие ускорился до 13,5%, а на непродовольственные товары — до 11%. Цены на услуги замедлились из-за административного снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Национальном банке подчёркивают, что основное давление на инфляцию продолжает оказывать продовольственный сегмент, где сохраняются дисбалансы на отдельных рынках, растут издержки и сохраняется устойчивый спрос.

Месячная инфляция замедлилась до 0,5%, однако базовая инфляция остаётся высокой — 1% в месяц, что соответствует 12,2% в годовом выражении. Около 80% товаров и услуг дорожают темпами выше целевого уровня в 5%. Одновременно растут инфляционные ожидания: в октябре они поднялись до 13,6%, а долгосрочные — до 14,3%. Это усиливает чувствительность цен к изменениям спроса и издержек.

Внешние факторы также оказывают давление: мировые цены на продовольствие остаются высокими, а инфляция в России значительно превышает целевой уровень. ФРС США и ЕЦБ сохраняют осторожную риторику, предпочитая удерживать жёсткие денежные условия на фоне неопределённости, что сдерживает возможности для смягчения политики.

Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции. В 2025 году она ожидается в диапазоне 12–13%, в 2026-м — 9,5–12,5%. К концу 2027 года регулятор рассчитывает на замедление до 5,5–7,5%. Прогноз расширен из-за высокой неопределённости, связанной с налоговой реформой, ростом финансирования со стороны квазигосударственного сектора и увеличением потребительского спроса.

Одновременно обновлён и прогноз экономического роста. На 2025 год он улучшен до 6–6,5% благодаря увеличению добычи нефти и ускорению инвестиционной активности. В 2026 году рост замедлится до 3,5–4,5% из-за налогово-бюджетной консолидации, но в 2027-м снова ускорится до 4–5%.

Нацбанк подчёркивает, что устойчивый внутренний спрос при снижении реальных доходов усиливает значение согласованной макроэкономической политики. В этой связи реализуется Программа совместных действий правительства, Нацбанка и Агентства по регулированию финансового рынка, направленная на стабилизацию экономики, снижение инфляции и повышение благосостояния граждан.

Регулятор не видит оснований для снижения базовой ставки как минимум до конца первого полугодия 2026 года. Если устойчивых признаков замедления инфляции не появится, Нацбанк допускает возможность ужесточения денежно-кредитных условий.

Комитет обещает продолжить мониторинг инфляционных процессов, внутреннего спроса и эффективности антикризисных мер, сохраняя приоритетом формирование устойчивой дезинфляционной траектории.