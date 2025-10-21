Нацбанк Казахстана выпускает коллекционные монеты ARǴYMAQ,
Национальный банк Казахстана объявил о выпуске коллекционных монет ARǴYMAQ, которые станут финальным аккордом серии "Культовые животные – тотемы кочевников", передает BAQ.KZ.
Продажи стартуют 22 октября 2025 года через официальный интернет-магазин НБК.
Монета посвящена священному аргыма́ку — символу силы, свободы и единства человека с природой в тюркской культуре. Дизайн выполнен в духе "сакского стиля", объединяя натуралистическое и трафаретное изображение животного.
Коллекция представлена монетами номиналом 5000, 1000, 500 и 200 тенге.
5000 тенге: серебро 925 пробы, масса 777,5 г, диаметр 100 мм, вставка из бриллианта диаметром 2 мм, качество proof, тираж — 250 штук.
1000 тенге: серебро 925 пробы, масса 31,1 г, диаметр 38,61 мм, вставка из бриллианта 1 мм, качество proof, тираж — 4000 штук.
500 и 200 тенге: изготовлены из мельхиора MH25, качество proof-like и brilliant uncirculated, на версии proof-like применено золочение.
На аверсе монет изображены национальный орнамент, год чеканки, номинал и товарный знак Казахстанского монетного двора.
На реверсе — художественная композиция с изображением головы аргымака и надписью ARǴYMAQ.
Эта коллекция станет заключительным выпуском в художественно-символичной серии, посвящённой тотемам кочевников, начатой Национальным банком Казахстана несколько лет назад.
