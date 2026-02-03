Национальный банк Казахстана выпустил новую коллекционную монету "OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK" из серии "Спорт", передает BAQ.KZ.

Монета номиналом 1000 тенге изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии цветной печати и выполнена в качестве proof. Её масса составляет 20 граммов, диаметр - 37 мм. Общий тираж – 2000 экземпляров.

– Производство осуществлено на Казахстанском монетном дворе в партнёрстве с немецкой нумизматической компанией MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze. Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК. Добавим, что коллекционные монеты обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан и могут использоваться для всех видов платежей, а также для зачисления на банковские счета, перевода, размена и обмена во всех банках страны, – сообщили в Нацбанке Казахстана.