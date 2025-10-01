Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, доллар США установлен на уровне 549,06 тенге, евро — 644,87 тенге, китайский юань — 77,13 тенге, а российский рубль — 6,66 тенге за единицу.

Тем временем обменные пункты в крупных городах страны предлагают собственные курсы. В Алматы доллар можно купить по цене от 548 до 551 тенге, евро — от 642 до 646 тенге, а рубль — от 6,55 до 6,6 тенге.

В Астане разброс курса доллара составляет от 546 до 551 тенге, евро — от 640 до 648 тенге, рубля — от 6,56 до 6,71 тенге.