Нацбанк меняет правила для внешних управляющих активами ЕНПФ и Нацфонда

Национальный Банк Казахстана объявил о масштабном обновлении правил выбора внешних управляющих для золотовалютных резервов, активов Национального фонда и пенсионных накоплений ЕНПФ. Речь идет о структурах, которые фактически управляют частью государственных и пенсионных миллиардов страны.

Новый проект постановления объединяет сразу три действующих документа в один единый нормативный акт. Сейчас отдельные правила действуют для золотовалютных резервов Нацбанка, средств Нацфонда и пенсионных активов ЕНПФ. Теперь систему хотят централизовать.

Главное изменение касается оценки эффективности внешних управляющих. В Нацбанке заявили, что расширяют список критериев оценки, меняют систему расчета итоговых показателей и уточняют механизм принятия решений о дальнейшем сотрудничестве с управляющими компаниями.

По данным информативной таблицы к проекту, ежегодная оценка будет строиться как на количественных, так и на качественных критериях. Также документ определяет порядок передачи активов во внешнее управление и требования к инвестиционным соглашениям.

В Нацбанке объясняют реформу необходимостью привести правила в соответствие с изменениями в законодательстве Казахстана и указами Президента, принятыми в 2025 году.

Пока речь идет о проекте постановления. Документ опубликован для ознакомления на Открытых НПА, а сам регулятор утверждает, что нововведения не должны привести к негативным социально-экономическим последствиям.