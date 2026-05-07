США выдвинули условия по ядерной сделке с Ираном
Эти условия рассматриваются как часть возможного будущего соглашения между странами.
Сегодня 2026, 08:35
146Фото: Istockphoto
США в рамках возможной будущей сделки с Ираном выдвигают достаточно жёсткие условия по ядерной программе, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, Вашингтон предлагает ввести 20-летний мораторий на обогащение урана в Иране. Кроме того, США требуют передать все уже накопленные запасы обогащённого ядерного материала.
Фактически речь идёт о попытке на длительный срок ограничить ключевой элемент ядерной программы Ирана и одновременно вывести уже имеющиеся материалы из его распоряжения.
Эти условия рассматриваются как часть возможного будущего соглашения между сторонами, которое может стать основой для новых договорённостей по ядерному вопросу.
