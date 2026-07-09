Нацбанк начинает продажи юбилейной серебряной монеты к 30-летию Парламента

Национальный банк Казахстана объявил о старте продаж коллекционной монеты «Қазақстан Республикасының Парламентіне 30 жыл». Приобрести ее можно будет с 10 июля через интернет-магазин Нациорального банка. Монета посвящена 30-летию Парламента Республики Казахстан и выпущена в серии «Выдающиеся события и люди».

Она изготовлена из серебра 925-й пробы с применением технологии золочения. Вес монеты составляет 24 грамма, диаметр — 37 миллиметров, качество чеканки — proof, номинал — 1000 тенге. Тираж ограничен 1000 экземплярами.

На реверсе размещены изображения зданий Сената и Мажилиса Парламента Казахстана. По окружности использован элемент орнаментальной композиции из центрального зала заседаний парламента. В нижней части указаны 1996 год — дата основания парламента в его современном виде — и 2026 год, когда отмечается 30-летний юбилей.

Продажи стартуют 10 июля 2026 года в официальном интернет-магазине Национального банка Казахстана.