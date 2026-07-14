Нацбанк назвал направление, где инфляция усилила темпы

Несмотря на замедление продовольственной инфляции, цены на непродовольственные товары продолжают расти.

14 Июля 2026, 13:40
АВТОР
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Коллаж BAQ.kz 14 Июля 2026, 13:40
14 Июля 2026, 13:40
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Фото: Коллаж BAQ.kz

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на заседании правительства рассказал о текущей ситуации с уровнем инфляции в стране, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, темпы роста продовольственной инфляции в Казахстане замедлились.

"Рост цен на продовольственные товары снизился до 10,4%, а инфляция в сфере услуг замедлилась до 9%. При этом инфляция на непродовольственные товары ускорилась и составила 11,7%", – сообщил Тимур Сулейменов.

Он отметил, что основным фактором, оказывающим наибольшее влияние на годовую инфляцию, по-прежнему остаются цены на продовольственные товары. На их долю приходится 4,35 процентного пункта.

"В региональном разрезе самый высокий уровень годовой инфляции был зафиксирован в областях Ұлытау и Северо-Казахстанской области. Самые низкие показатели наблюдались в городе Алматы и Карагандинской области", – заявил глава Национального банка.

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