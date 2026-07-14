Нацбанк назвал направление, где инфляция усилила темпы

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на заседании правительства рассказал о текущей ситуации с уровнем инфляции в стране, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, темпы роста продовольственной инфляции в Казахстане замедлились.

"Рост цен на продовольственные товары снизился до 10,4%, а инфляция в сфере услуг замедлилась до 9%. При этом инфляция на непродовольственные товары ускорилась и составила 11,7%", – сообщил Тимур Сулейменов.

Он отметил, что основным фактором, оказывающим наибольшее влияние на годовую инфляцию, по-прежнему остаются цены на продовольственные товары. На их долю приходится 4,35 процентного пункта.