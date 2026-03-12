Что будет с экономикой Казахстана: новый прогноз Нацбанка
Национальный банк Казахстана опубликовал новый доклад о денежно-кредитной политике. В документе регулятор представил прогноз развития экономики, инфляции и внешней торговли, отметив сохранение устойчивой экономической динамики и постепенную стабилизацию инфляционных процессов.
Экономика Казахстана продолжит демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы. Такой прогноз содержится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном Национальным банком. В документе отмечается, что экономику страны будут поддерживать внутренний спрос, инвестиционная активность и развитие экспорта, передаёт BAQ.kz.
Что будет с экономикой
«Рост ВВП по итогам 2025 года составил 6,5%. Основными драйверами роста экономики в 2025 году были высокий потребительский и инвестиционный спрос, а также рост нефтяного экспорта», - говорится в докладе.
- в 2026 году рост ВВП составит 3,5–4,5%
- в 2027 году — 4–5%
- в 2028 году — 3,5–4,5%
«Основным драйвером роста в 2026–2027 годах останется устойчивый внутренний спрос на фоне высокой инвестиционной активности, поддерживаемый квазифискальным стимулированием», - говорится в опубликованном отчете.
Как будет меняться потребительский спрос
Ожидается, что в 2026 году потребительский спрос сохранит положительную динамику, хотя темпы его роста будут более сбалансированными после активного роста в предыдущем году.
Это связано с несколькими факторами, включая эффект высокой базы прошлого года, изменение налоговой политики и постепенную нормализацию потребительского кредитования.
«Потребительский спрос будет расти более умеренными темпами по сравнению с 2025 годом. Это связано как с эффектом высокой базы прошлого года, так и с некоторым ослаблением спроса в условиях увеличения НДС», - отмечается в докладе Национального банка.
В регуляторе также отмечают, что население традиционно проявляет осторожность в расходах в первые периоды после изменения налоговой нагрузки.
«В начальные периоды после повышения ставок НДС население не склонно существенно увеличивать расходы на непродовольственные товары и товары длительного пользования», - уточнили в Национальном банке.
Что будет с экспортом
«Экспорт, по оценкам, не будет демонстрировать высоких темпов роста в начале года в связи с временной приостановкой добычи на месторождении Тенгиз», - отмечается в документе.
«Поддержку экспорту окажет рост поставок продовольственных товаров, в том числе зерновых, на фоне высокого урожая 2025 года», - сообщается в аналитическом докладе Нацбанка.
Какой прогноз по инфляции
- в 2026 году инфляция составит 9,5–11,5%
- в 2027 году она замедлится до 5,5–7,5%
- к 2028 году приблизится к целевому уровню 5%
«Прогноз инфляции на 2026 год был уточнен в сторону снижения до 9,5–11,5%. Корректировка связана с более сдержанной фактической динамикой инфляции, уточненными предпосылками по тарифам ЖКУ и ценам на ГСМ», - уточнили в регуляторе.
«Снижению годовой инфляции будет способствовать уход высокой базы прошлого года и влияние текущего укрепления обменного курса на формирование цен в стране», - заявили в Национальном банке Казахстана.
Основные риски для экономики
«Вероятность отклонения инфляции от прогнозной траектории остается повышенной, что обуславливает необходимость сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий», - говорится в опубликованном отчете регулятора.
«Внешними факторами являются высокие цены на мировых продовольственных рынках, крепкий курс рубля и высокая инфляция в России, превышающая целевой уровень», - следует из доклада Национального банка.
«Сохраняются риски оттока капитала из развивающихся рынков на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке», - отмечают в Нацбанке Казахстана.
«Нарастание геополитической напряженности усиливает склонность инвесторов к уходу в более безопасные активы и развитые рынки», - подчеркивается в отчете регулятора.
Риски внутри страны
«Внутренние риски со стороны спроса и предложения остаются все еще высокими из-за продолжающихся реформ в сфере ЖКУ, либерализации рынка ГСМ и сохраняющегося квазифискального стимулирования», - говорится в сообщении.
«Возможное отклонение от соблюдения фискальных правил при формировании бюджетных параметров может привести к усилению внутреннего спроса и ускорению инфляционных процессов», - сообщается в докладе.
Что будет с внешней торговлей
- 22–24,2% от ВВП
- около 78–80 млрд долларов
- 20,6–21% от ВВП
- около 70–73 млрд долларов
Что дальше
