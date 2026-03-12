Что будет с экономикой Казахстана: новый прогноз Нацбанка

Национальный банк Казахстана опубликовал новый доклад о денежно-кредитной политике. В документе регулятор представил прогноз развития экономики, инфляции и внешней торговли, отметив сохранение устойчивой экономической динамики и постепенную стабилизацию инфляционных процессов.

2026, 12:10
Экономика Казахстана продолжит демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы. Такой прогноз содержится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном Национальным банком. В документе отмечается, что экономику страны будут поддерживать внутренний спрос, инвестиционная активность и развитие экспорта, передаёт BAQ.kz.

Что будет с экономикой

По данным Нацбанка, экономика Казахстана показала сильный рост в 2025 году. Валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 6,5%, что оказалось ближе к верхней границе прогнозов.
 
Основными причинами роста стали высокий спрос со стороны населения, активные инвестиции и увеличение экспорта нефти.
«Рост ВВП по итогам 2025 года составил 6,5%. Основными драйверами роста экономики в 2025 году были высокий потребительский и инвестиционный спрос, а также рост нефтяного экспорта», - говорится в докладе.
В ближайшие годы экономика продолжит расти, но уже более умеренными темпами.
 
По прогнозу Нацбанка:
  • в 2026 году рост ВВП составит 3,5–4,5%
  • в 2027 году — 4–5%
  • в 2028 году — 3,5–4,5%
 
В докладе говорится, что экономику будет поддерживать внутренний спрос и инвестиционные проекты.
«Основным драйвером роста в 2026–2027 годах останется устойчивый внутренний спрос на фоне высокой инвестиционной активности, поддерживаемый квазифискальным стимулированием», - говорится в опубликованном отчете.

Как будет меняться потребительский спрос

Ожидается, что в 2026 году потребительский спрос сохранит положительную динамику, хотя темпы его роста будут более сбалансированными после активного роста в предыдущем году.

Это связано с несколькими факторами, включая эффект высокой базы прошлого года, изменение налоговой политики и постепенную нормализацию потребительского кредитования.

«Потребительский спрос будет расти более умеренными темпами по сравнению с 2025 годом. Это связано как с эффектом высокой базы прошлого года, так и с некоторым ослаблением спроса в условиях увеличения НДС», - отмечается в докладе Национального банка.

В регуляторе также отмечают, что население традиционно проявляет осторожность в расходах в первые периоды после изменения налоговой нагрузки.

«В начальные периоды после повышения ставок НДС население не склонно существенно увеличивать расходы на непродовольственные товары и товары длительного пользования», - уточнили в Национальном банке.

Что будет с экспортом

В начале 2026 года экспорт может расти медленнее. Это связано с ремонтом на крупнейшем нефтяном месторождении страны.
«Экспорт, по оценкам, не будет демонстрировать высоких темпов роста в начале года в связи с временной приостановкой добычи на месторождении Тенгиз», - отмечается в документе.
Однако ситуацию может поддержать сельское хозяйство.
«Поддержку экспорту окажет рост поставок продовольственных товаров, в том числе зерновых, на фоне высокого урожая 2025 года», - сообщается в аналитическом докладе Нацбанка.

Какой прогноз по инфляции

Нацбанк также уточнил прогноз по инфляции.
 
По оценкам регулятора:
  • в 2026 году инфляция составит 9,5–11,5%
  • в 2027 году она замедлится до 5,5–7,5%
  • к 2028 году приблизится к целевому уровню 5%
«Прогноз инфляции на 2026 год был уточнен в сторону снижения до 9,5–11,5%. Корректировка связана с более сдержанной фактической динамикой инфляции, уточненными предпосылками по тарифам ЖКУ и ценам на ГСМ», - уточнили в регуляторе.
 
На снижение инфляции также может повлиять укрепление национальной валюты.
«Снижению годовой инфляции будет способствовать уход высокой базы прошлого года и влияние текущего укрепления обменного курса на формирование цен в стране», - заявили в Национальном банке Казахстана.

Основные риски для экономики

Несмотря на позитивный прогноз, Нацбанк отмечает, что риски для экономики и инфляции сохраняются.
«Вероятность отклонения инфляции от прогнозной траектории остается повышенной, что обуславливает необходимость сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий», - говорится в опубликованном отчете регулятора.
Среди внешних рисков регулятор выделяет мировые цены на продукты и ситуацию в России.
«Внешними факторами являются высокие цены на мировых продовольственных рынках, крепкий курс рубля и высокая инфляция в России, превышающая целевой уровень», - следует из доклада Национального банка.
Также сохраняется риск нестабильности на мировых финансовых рынках.
«Сохраняются риски оттока капитала из развивающихся рынков на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке», - отмечают в Нацбанке Казахстана.
По мнению регулятора, усиление геополитической напряженности может заставить инвесторов выводить деньги из развивающихся стран.
«Нарастание геополитической напряженности усиливает склонность инвесторов к уходу в более безопасные активы и развитые рынки», - подчеркивается в отчете регулятора.

Риски внутри страны

Сохраняются и внутренние риски для экономики.
 
Среди них: реформы в сфере ЖКХ, либерализация рынка топлива, квазифискальное стимулирование.
 
«Внутренние риски со стороны спроса и предложения остаются все еще высокими из-за продолжающихся реформ в сфере ЖКУ, либерализации рынка ГСМ и сохраняющегося квазифискального стимулирования», - говорится в сообщении.
Дополнительным фактором может стать бюджетная политика.
«Возможное отклонение от соблюдения фискальных правил при формировании бюджетных параметров может привести к усилению внутреннего спроса и ускорению инфляционных процессов», - сообщается в докладе.

Что будет с внешней торговлей

Нацбанк также прогнозирует, что текущий счет платежного баланса останется дефицитным.
 
Это связано с ростом импорта и возможным снижением цен на нефть.
 
Однако экспорт будет поддерживаться ростом поставок металлов, урана и сельхозпродукции.
 
«Основными факторами увеличения ненефтяного экспорта будут рост мировых цен на металлы и уран, а также устойчивый внешний спрос на казахстанскую продукцию», - указывается в опубликованном докладе.
 
В ближайшие годы экспорт Казахстана может составить:
  • 22–24,2% от ВВП
  • около 78–80 млрд долларов
Импорт также будет расти. По прогнозу:
  • 20,6–21% от ВВП
  • около 70–73 млрд долларов

Что дальше

По оценке Нацбанка, в ближайшие годы экономика Казахстана будет постепенно возвращаться к своему потенциальному уровню роста.
 
«По мере проведения фискальной консолидации и ослабления квазифискального импульса темпы экономической активности на среднесрочном горизонте будут постепенно приближаться к потенциальному уровню», - сообщили в Национальном банке.
 
В результате инфляция должна постепенно снизиться и вернуться к цели регулятора.
 
«С учетом влияния всех указанных факторов инфляция снизится к своему таргету 5% в 2028 году», - отмечается в документе.

