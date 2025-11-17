Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на понедельник, 17 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Данные отражают актуальные значения основных мировых валют, используемых в торговле и финансовых операциях.

Согласно информации регулятора, доллар США установлен на уровне 522,19 тенге, евро — 606,42 тенге. Китайский юань составил 73,56 тенге, а российский рубль — 6,47 тенге. Эти показатели служат ориентиром для финансового рынка и часто становятся базой для формирования курсов в обменных пунктах.

Параллельно портал kurs.kz представил информацию о курсах покупки и продажи валют в крупнейших городах страны. В Алматы обменные пункты предлагают доллар по 525–527 тенге, евро — по 606–610 тенге, а российский рубль — в диапазоне 6,41–6,48 тенге. В Астане стоимость валюты колеблется более заметно: доллар продают по 522–529 тенге, евро — по 605–615 тенге, а рубль — по 6,4–6,55 тенге.

Разница между официальным курсом и предложениями обменников остается традиционной и отражает текущую рыночную ситуацию и спрос на валюту в мегаполисах.