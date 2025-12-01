Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на понедельник, 1 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Показатели вновь стали ориентиром для финансового рынка и населения, отслеживающего динамику доллара, евро и других ключевых валют.

Согласно данным регулятора, курс доллара США составил 512,53 тенге. Евро остановился на уровне 592,43 тенге за единицу. Китайский юань зафиксирован на отметке 72,44 тенге, а российский рубль — 6,53 тенге.

Параллельно с официальной информацией стали доступны сведения о предложениях обменных пунктов в крупнейших городах страны. В Алматы курс доллара варьируется от 513 до 516 тенге, тогда как евро предлагается в диапазоне от 591 до 597 тенге. Стоимость рубля колеблется от 6,5 до 6,62 тенге.

В Астане обменники также демонстрируют разнонаправленную динамику. Доллар здесь продаётся и покупается по цене от 512 до 519 тенге. Евро в столице оценивается в пределах от 592 до 601 тенге. Курс рубля остаётся относительно стабильным и составляет от 6,5 до 6,6 тенге.

На фоне колебаний валютных котировок эксперты отмечают повышенный интерес к операциям обмена и ожидают, что спрос на наличную валюту может усилиться ближе к концу года.