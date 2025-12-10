Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на среду, 10 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Обновлённые данные отражают текущее состояние валютного рынка и сохраняющийся интерес со стороны населения и бизнеса к динамике ключевых мировых валют.

Согласно информации регулятора, доллар США установлен на уровне 514,74 тенге, евро достиг отметки 599,36 тенге. Китайский юань торгуется по 72,87 тенге, а российский рубль — по 6,71 тенге. Эксперты отмечают, что колебания курсов по-прежнему зависят от внешнеэкономических факторов и ситуации на сырьевых рынках.

Параллельно были опубликованы данные по курсам, действующим в обменных пунктах крупных городов страны. В Алматы доллар покупают в среднем по 517 тенге и продают по 521 тенге, евро — в диапазоне от 597 до 603 тенге, а рубль — от 6,57 до 6,69 тенге. Такие значения свидетельствуют о традиционной разнице между официальным и рыночным курсами.

В Астане обменники предлагают доллар в коридоре от 514 до 522 тенге, евро — от 595 до 605 тенге. Финансовые аналитики советуют гражданам учитывать разницу курсов в зависимости от города и заранее сравнивать предложения обменных пунктов, особенно при крупных валютных операциях.