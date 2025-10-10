Нацбанк обновил курсы валют на 10 октября
Доллар и евро продолжают рост.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В пятницу, 10 октября 2025 года, Национальный банк Республики Казахстан обновил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге, передает BAQ.KZ.
Согласно новым данным, один доллар США оценивается в 541,54 тенге, евро – в 629,16 тенге, китайский юань – в 76,04 тенге, а российский рубль – в 6,64 тенге.
Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны – Алматы, Астане и Шымкенте – предлагают собственные курсы, которые немного отличаются от официальных. Так, в Алматы доллар можно купить по цене от 543 до 545 тенге, а евро — от 629 до 633. Рубль колеблется в пределах 6,58–6,65 тенге. В столице диапазон для доллара чуть шире — от 540 до 546 тенге, евро предлагается за 627–635, а российский рубль — от 6,55 до 6,7 тенге.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Смерть срочника в Мангистау: опубликована его переписка с девушкой
- Первая казашка в космосе: Дана Карагусова совершила суборбитальный полет с Blue Origin
- В СИЗО Усть-Каменогорска умер экс-сотрудник ДГД, экстрадированный из Турции
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?