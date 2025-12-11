Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 11 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Финансовые аналитики отмечают, что текущие значения отражают умеренную активность на мировых площадках и стабильный спрос внутри страны.

По данным регулятора, доллар США закрепился на уровне 518,39 тенге. Евро составил 603,09 тенге, сохранив тенденцию к плавным колебаниям. Китайский юань установлен на отметке 73,39 тенге, а российский рубль — 6,68 тенге. Эксперты считают, что подобная динамика может свидетельствовать о сбалансированном валютном предложении на внутреннем рынке.

Параллельно были опубликованы актуальные курсы, которые выставляют обменные пункты в крупнейших городах страны. В Алматы доллар продают в диапазоне от 519 до 523 тенге, а евро — от 602 до 607 тенге. Российский рубль в мегаполисе торгуется по 6,53–6,67 тенге. Участники рынка отмечают, что спрос на наличную валюту в городе остаётся традиционно высоким.

В Астане обменники предлагают доллар по 518–525 тенге, демонстрируя чуть более широкий разброс цен. Курс евро составляет 599–608 тенге, а рубль — 6,51–6,64 тенге. По словам финансистов, колебания в столице могут быть связаны с разной динамикой спроса в деловых районах города.