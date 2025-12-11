Нацбанк обновил курсы валют на 11 декабря
Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на четверг, 11 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.
Финансовые аналитики отмечают, что текущие значения отражают умеренную активность на мировых площадках и стабильный спрос внутри страны.
По данным регулятора, доллар США закрепился на уровне 518,39 тенге. Евро составил 603,09 тенге, сохранив тенденцию к плавным колебаниям. Китайский юань установлен на отметке 73,39 тенге, а российский рубль — 6,68 тенге. Эксперты считают, что подобная динамика может свидетельствовать о сбалансированном валютном предложении на внутреннем рынке.
Параллельно были опубликованы актуальные курсы, которые выставляют обменные пункты в крупнейших городах страны. В Алматы доллар продают в диапазоне от 519 до 523 тенге, а евро — от 602 до 607 тенге. Российский рубль в мегаполисе торгуется по 6,53–6,67 тенге. Участники рынка отмечают, что спрос на наличную валюту в городе остаётся традиционно высоким.
В Астане обменники предлагают доллар по 518–525 тенге, демонстрируя чуть более широкий разброс цен. Курс евро составляет 599–608 тенге, а рубль — 6,51–6,64 тенге. По словам финансистов, колебания в столице могут быть связаны с разной динамикой спроса в деловых районах города.
