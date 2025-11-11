Нацбанк обновил курсы валют на 11 ноября
Сегодня, 16:37
На Казахстанской фондовой бирже 11 ноября курс доллара достиг 525,28 тенге, показав рост на 1,69 тенге за сутки, передает BAQ.KZ. Такие данные стали итогом торгов, отражая динамику валютного рынка страны.
В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют также показали незначительные колебания. Доллар покупают за 526–527 тенге, продают по 527,5–528 тенге. Евро покупается за 607–608 тенге и продается за 610–612 тенге. Российский рубль торгуется по курсу покупки 6,4–6,43 тенге и продажи 6,45–6,46 тенге.
Рост доллара на бирже отражает текущие тенденции на мировом валютном рынке и колебания спроса на иностранную валюту внутри страны.
