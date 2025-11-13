Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на четверг, 13 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Новые данные отражают текущее состояние валютного рынка и динамику обменных курсов в стране.

Согласно опубликованной информации, курс доллара США составил 524,65 тенге, евро – 607,02 тенге, китайский юань – 73,72 тенге, а российский рубль – 6,48 тенге. Эти показатели служат ориентиром для финансовых организаций и участников валютного рынка.

Помимо официальных данных, портал kurs.kz представил актуальные курсы, установленные обменными пунктами в крупнейших городах Казахстана. В Алматы обменные пункты предлагают покупку и продажу доллара в диапазоне 526–528 тенге, евро – 608–611 тенге, а рубля – 6,4–6,5 тенге.

В столице, Астане, диапазон курсов несколько шире: доллар торгуется по 524–531 тенге, евро – 604–614 тенге, а рубль – 6,42–6,57 тенге.