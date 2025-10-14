Курс доллара к тенге продолжает рост — по итогам торгов 14 октября на Казахстанской фондовой бирже он достиг отметки 538,63 тенге, прибавив за сутки 0,92 тенге, передает BAQ.KZ.

На фоне биржевой динамики обменные пункты по стране зафиксировали покупку доллара в пределах 540–540,5 тенге, а продажу — по 541–542 тенге. Евро в среднем покупают за 623–624 тенге, продают за 626–627, тогда как рубль колеблется в диапазоне 6,62–6,65 тенге при покупке и 6,7–6,75 при продаже.

Финансовый рынок продолжает реагировать на внутренние и внешние факторы, влияющие на курс национальной валюты.