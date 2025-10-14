Нацбанк обновил курсы валют на 14 октября
Доллар уверенно растет.
Сегодня, 16:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
99
Курс доллара к тенге продолжает рост — по итогам торгов 14 октября на Казахстанской фондовой бирже он достиг отметки 538,63 тенге, прибавив за сутки 0,92 тенге, передает BAQ.KZ.
На фоне биржевой динамики обменные пункты по стране зафиксировали покупку доллара в пределах 540–540,5 тенге, а продажу — по 541–542 тенге. Евро в среднем покупают за 623–624 тенге, продают за 626–627, тогда как рубль колеблется в диапазоне 6,62–6,65 тенге при покупке и 6,7–6,75 при продаже.
Финансовый рынок продолжает реагировать на внутренние и внешние факторы, влияющие на курс национальной валюты.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- На границе с Казахстаном задержали груз электроники на 200 миллионов тенге
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео