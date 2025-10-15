Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на среду, 15 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, доллар США укрепился до отметки 538,63 тенге, евро составляет 622,23 тенге, китайский юань — 75,43 тенге, а российский рубль — 6,71 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают собственные котировки, отличающиеся от официальных значений. Так, в Алматы доллар можно приобрести по цене от 540 до 544 тенге, евро — от 624 до 628 тенге, а рубль — в диапазоне от 6,67 до 6,73 тенге. В Астане доллар торгуется в пределах 539–545 тенге, евро — от 623 до 631 тенге, рубль — от 6,65 до 6,8 тенге.

На валютном рынке Казахстана продолжается динамичное движение котировок, что традиционно связано с глобальными экономическими колебаниями и спросом на иностранную валюту внутри страны.