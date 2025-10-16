Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы валют на четверг, 16 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно свежим данным, курс доллара США составил 539,56 тенге, евро закрепился на уровне 627,35 тенге, китайский юань торгуется по 75,71 тенге, а российский рубль — по 6,84 тенге.

В то же время обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают свои значения покупки и продажи. В Алматы доллар можно приобрести в диапазоне от 539 до 541 тенге, а евро — от 626 до 630. Рубль здесь котируется на уровне от 6,7 до 6,81 тенге. В Астане колебания курса доллара немного шире: от 538 до 544 тенге. Евро здесь оценивается от 625 до 633 тенге, а рубль — от 6,75 до 6,9 тенге.