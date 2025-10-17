Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 17 октября составил 536,32 тенге, снизившись на 1,32 тенге за сутки, передает BAQ.KZ.

Несмотря на незначительное укрепление тенге, в обменных пунктах страны американская валюта по-прежнему торгуется с разбегом. В среднем доллар покупают по цене 537,5–538,5 тенге, а продают — по 539–540 тенге.

Курс евро в обменниках составляет 626–628 тенге при покупке и 630–631 тенге при продаже. Российский рубль торгуется в пределах 6,6–6,62 тенге за единицу при покупке и 6,66–6,7 тенге при продаже.