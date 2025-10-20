По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 20 октября курс доллара составил 538,12 тенге, что на 1,64 тенге выше показателей пятницы, передает BAQ.KZ.

Это отражает незначительный рост американской валюты на фоне текущих экономических тенденций.

В обменных пунктах страны доллар покупают в среднем по курсу 538-538,5 тенге, а продают по цене 539,5-540 тенге. Евро покупают за 626-627 тенге и продают за 629-631 тенге.

Российский рубль в обменниках оценивается в 6,57-6,58 тенге при покупке и 6,62-6,7 тенге при продаже. Такие колебания валютных курсов оказывают влияние на финансовый рынок и потребительскую активность в Казахстане.