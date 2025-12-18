Нацбанк обновил курсы валют на 18 декабря
Национальный банк Республики Казахстан представил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на вторник, 18 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.
Также опубликованы данные о курсах валют, установленных обменными пунктами в Алматы и Астане, согласно информации портала kurs.kz.
Официальный курс доллара США установлен на уровне 514,31 тенге, евро — 603,03 тенге. Курс китайского юаня составил 73,01 тенге, российского рубля — 6,4 тенге.
В обменных пунктах Алматы доллар США покупают и продают в диапазоне от 515,5 до 518,9 тенге. Евро предлагается по курсам от 602 до 607 тенге, российский рубль — от 6,4 до 6,52 тенге.
В Астане, по данным kurs.kz, курс доллара США в обменных пунктах колеблется в пределах от 513 до 520 тенге.
Информация о курсах валют носит справочный характер и может меняться в течение дня в зависимости от ситуации на валютном рынке и условий конкретных обменных пунктов.
